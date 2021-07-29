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XXXII летние Олимпийские игры

Гимнаст Далалоян заявил, что планирует выступить на Олимпиаде в Париже

Россиянин выразил надежду на хорошее выступление на следующих Играх

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Артур Далалоян планирует выступить на Играх 2024 года в Париже. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

На Олимпиаде в Токио Далалоян завоевал золото в командном многоборье. В финале личного многоборья он стал шестым.

"Конечно! Думаю о Париже, он не за горами, - сказал 25-летний Далалоян. - Думаю, что там все будет хорошо".

В активе Далалояна три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира, пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали европейских первенств.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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XXXII летние Олимпийские игры
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