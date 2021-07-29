Дзюдоист Ильясов стал бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 100 кг

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Нияз Ильясов победил представителя Грузии Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 100 кг.

Золото завоевал представитель Японии Аарон Вольф, победивший в финале Чо Гу Хама из Южной Кореи. Еще одну бронзовую медаль завоевал португалец Жорже Фонсека.

Ильясов выиграл вторую медаль для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. В среду Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг. В полуфинале турнира Таймазова уступила представительнице Японии Тидзуру Араи, поединок стал самым продолжительным на Олимпиаде в Токио - 16 минут 41 секунда. Российская спортсменка покинула татами в сопровождении врачей, поединок за бронзу состоялся спустя час после полуфинальной схватки.

Сборная России, завоевавшая 7 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. Первое место занимает команда Японии (15 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей), вторыми идут китайцы (14-6-9), третьими - американцы (13-14-10).

Ранее в четверг российская дзюдоистка Александра Бабинцева уступила бразильянке Майре Агияр в поединке за право сразиться за бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 78 кг.

Ильясову 25 лет, он является серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира. Россиянин является двукратным победителем турниров Большого шлема (2018, 2020). Олимпиада завершится 8 августа.