Дзюдоист Ильясов стал бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 100 кг

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Нияз Ильясов победил представителя Грузии Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 100 кг.
Золото завоевал представитель Японии Аарон Вольф, победивший в финале Чо Гу Хама из Южной Кореи. Еще одну бронзовую медаль завоевал португалец Жорже Фонсека.
Ильясов выиграл вторую медаль для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. В среду Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг. В полуфинале турнира Таймазова уступила представительнице Японии Тидзуру Араи, поединок стал самым продолжительным на Олимпиаде в Токио - 16 минут 41 секунда. Российская спортсменка покинула татами в сопровождении врачей, поединок за бронзу состоялся спустя час после полуфинальной схватки.
Сборная России, завоевавшая 7 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. Первое место занимает команда Японии (15 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей), вторыми идут китайцы (14-6-9), третьими - американцы (13-14-10).
Ранее в четверг российская дзюдоистка Александра Бабинцева уступила бразильянке Майре Агияр в поединке за право сразиться за бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 78 кг.
Ильясову 25 лет, он является серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира. Россиянин является двукратным победителем турниров Большого шлема (2018, 2020). Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|15
|4
|5
|24
|2
|Китай
|14
|6
|9
|29
|3
|США
|13
|14
|10
|37
|4
|Австралия
|8
|2
|10
|20
|5
|Россия
|7
|11
|8
|26
|6
|Великобритания
|5
|7
|6
|18
|7
|Южная Корея
|4
|3
|5
|12
|8
|Франция
|3
|4
|3
|10
|9
|Германия
|3
|3
|7
|13
|10
|Италия
|2
|7
|9
|18
|11
|Нидерланды
|2
|7
|4
|13
|12
|Канада
|2
|3
|5
|10
|13
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|14
|Словения
|2
|1
|1
|4
|15
|Хорватия
|2
|0
|1
|3
|16
|Косово
|2
|0
|0
|2
|17
|Швейцария
|1
|3
|2
|6
|18
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|19
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|19
|Бразилия
|1
|2
|3
|6
|21
|Новая Зеландия
|1
|2
|1
|4
|21
|Чехия
|1
|2
|1
|5
|23
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|24
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|25
|Австрия
|1
|1
|1
|3
|26
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|26
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|28
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|28
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|28
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|31
|Иран
|1
|0
|0
|1
|31
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|31
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|31
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|31
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|31
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|31
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|31
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|31
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|40
|Испания
|0
|2
|1
|3
|41
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|42
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|42
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|44
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|44
|Дания
|0
|1
|1
|2
|46
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|46
|Индия
|0
|1
|0
|1
|46
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|46
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|46
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|46
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|46
|Польша
|0
|1
|0
|1
|46
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|54
|Украина
|0
|0
|4
|4
|55
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|56
|Турция
|0
|0
|2
|2
|56
|Египет
|0
|0
|2
|2
|56
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|59
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|59
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|59
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|59
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|59
|Куба
|0
|0
|1
|1
|59
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|59
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|59
|Португалия
|0
|0
|1
|1