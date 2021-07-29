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XXXII летние Олимпийские игры

Дзюдоист Ильясов стал бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 100 кг

Золотую медаль выиграл японец Аарон Вольф, бронза досталась южнокорейцу Чо Гу Хаму
Нияз Ильясов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Нияз Ильясов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Нияз Ильясов победил представителя Грузии Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 100 кг.

Золото завоевал представитель Японии Аарон Вольф, победивший в финале Чо Гу Хама из Южной Кореи. Еще одну бронзовую медаль завоевал португалец Жорже Фонсека.

Ильясов выиграл вторую медаль для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. В среду Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг. В полуфинале турнира Таймазова уступила представительнице Японии Тидзуру Араи, поединок стал самым продолжительным на Олимпиаде в Токио - 16 минут 41 секунда. Российская спортсменка покинула татами в сопровождении врачей, поединок за бронзу состоялся спустя час после полуфинальной схватки.

Сборная России, завоевавшая 7 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. Первое место занимает команда Японии (15 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей), вторыми идут китайцы (14-6-9), третьими - американцы (13-14-10).

Ранее в четверг российская дзюдоистка Александра Бабинцева уступила бразильянке Майре Агияр в поединке за право сразиться за бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 78 кг.

Ильясову 25 лет, он является серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира. Россиянин является двукратным победителем турниров Большого шлема (2018, 2020). Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония154524
2Китай146929
3США13141037
4Австралия821020
5Россия711826
6Великобритания57618
7Южная Корея43512
8Франция34310
9Германия33713
10Италия27918
11Нидерланды27413
12Канада23510
13Венгрия2125
14Словения2114
15Хорватия2013
16Косово2002
17Швейцария1326
18Румыния1304
19Тайвань1236
19Бразилия1236
21Новая Зеландия1214
21Чехия1215
23Грузия1203
24Сербия1124
25Австрия1113
26Тунис1102
26Гонконг1102
28Эстония1012
28Узбекистан1012
28Ирландия1012
31Иран1001
31Таиланд1001
31Эквадор1001
31Филиппины1001
31Норвегия1001
31Бермудские острова1001
31Словакия1001
31Фиджи1001
31Латвия1001
40Испания0213
41ЮАР0202
42Монголия0123
42Индонезия0123
44Бельгия0112
44Дания0112
46Болгария0101
46Индия0101
46Колумбия0101
46Туркмения0101
46Иордания0101
46Северная Македония0101
46Польша0101
46Венесуэла0101
54Украина0044
55Казахстан0033
56Турция0022
56Египет0022
56Мексика0022
59Аргентина0011
59Израиль0011
59Кувейт0011
59Кот-д'Ивуар0011
59Куба0011
59Финляндия0011
59Сан-Марино0011
59Португалия0011

 

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