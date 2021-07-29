Российские волейболистки победили действующих чемпионок Игр китаянок на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Китая в третьем матче группового этапа олимпийского турнира в Токио.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12) в пользу россиянок. В четвертой партии российские волейболистки отыграли семь очков и два матчбола. Ранее команда России обыграла сборную Аргентины (3-0) и уступила итальянкам (0-3).

В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. По четыре лучших коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф. Сборные России и Китая играют в группе B с командами Аргентины, Италии, США и Турции. Сборная России в группе занимает третье место, китаянки идут пятыми.

В четвертом туре группового этапа российская команда встретится со сборной США. Матч состоится 31 июля и начнется в 05:05 мск. Китаянки в тот же день сыграют с итальянками.

Финал женского турнира состоится 8 августа - в заключительный день Олимпийских игр. Женская сборная России по волейболу дважды становилась серебряным призером Олимпиад (2000, 2004). Сборная Китая является действующим олимпийским чемпионом.