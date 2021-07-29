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XXXII летние Олимпийские игры

Матыцин: дзюдоист Ильясов проявил характер и волю к победе на Олимпийских играх

Ранее в четверг россиянин завоевал бронзу олимпийского турнира до 100 кг

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Нияз Ильясов в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр проявил характер и волю к победе. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

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В четверг Ильясов победил представителя Грузии Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую награду в весовой категории до 100 кг.

"Поздравляю Нияза Ильясова с первой в карьере олимпийской медалью. На своей дебютной Олимпиаде наш спортсмен показал выступление очень высокого класса, проявил характер и волю к победе. Он уверенно провел поединок за бронзу в полутяжелой весовой категории и победил соперника из Грузии оценкой вазари", - сказал Матыцин.

"Эта медаль стала для российских дзюдоистов второй, завоеванной в Токио. Поздравляю с этим успехом тренеров сборной и Федерацию дзюдо России. Желаю удачи российским дзюдоистам в оставшихся дисциплинах на Олимпиаде", - добавил министр.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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