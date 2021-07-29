Ильясов заявил, что не вернется в самбо из-за желания выиграть золото Олимпиады в дзюдо

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Высокая конкуренция в борьбе за золотую медаль в дзюдо на Олимпиаде является основной причиной для россиянина Нияза Ильясова, из-за которой он не планирует возвращаться в самбо. Об этом спортсмен заявил журналистам.

В четверг россиянин завоевал бронзу Олимпиады в весовой категории до 100 кг.

"Горд, что у меня получилось, что я один из немногих из месхетинцев, кто завоевал медаль Олимпиады в нашей стране. Самбо? Нет, в самбо я больше не вернусь, я в дзюдо с концами ушел, - сказал Ильясов. - С 8 лет шел к медали, пришел в зал, начал тренироваться, боролся и по самбо, и по дзюдо, но тренер мне говорил - самбо до определенного времени, потом дзюдо, потому что по самбо ты пять раз можешь выиграть, но в дзюдо ты можешь стать олимпийским чемпионом".

Ильясов выиграл вторую медаль для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. В среду Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг.

Ильясову 25 лет, он является серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира, двукратным победителем турниров Большого шлема (2018, 2020). Олимпиада завершится 8 августа.