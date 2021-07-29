Даниил Медведев заявил, что ему стыдно за результат на Олимпиаде

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев извинился перед болельщиками за поражение в четвертьфинале Олимпиады от испанца Пабло Карреньо-Бусты. Об этом теннисист заявил журналистам.

В четверг российский спортсмен потерпел поражение в двух сетах - 2:6, 6:7 (5:7).

"Первый турнир в жизни, где я играю не за себя, а за страну, - сказал Медведев. - Поэтому обидно и стыдно, что не получилось показать результат, на который я способен. Думаю, в миксте есть шанс на русский финал. Предсказать нельзя, но шанс есть".

Позднее в четверг россияне Елена Веснина и Аслан Карацев сыграют в четвертьфинальном матче в миксте на теннисном турнире на Олимпиаде, их соперниками станут представители Польши Ига Свёнтек и Лукаш Кубот.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в мировом рейтинге и является обладателем 11 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах Большого шлема россиянин дважды доходил до финала - на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021).