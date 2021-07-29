Призеры Олимпиады в пулевой стрельбе Галашина и Черноусов вернулись в Москву

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Серебряные призеры Олимпийских игр в Токио стрелки Анастасия Галашина и Артем Черноусов прибыли в четверг в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Российская команда по стрельбе прилетела в Москву прямым рейсом из Токио. Вместе с Галашиной и Черноусовым прибыли Владимир Исаков, Владимир Масленников, Вадим Мухаметьянов, Зилия Батыршина, Наталья Виноградова и Антон Аристархов. Всех прибывших встретили несколько десятков болельщиков.

На Олимпиаде в Токио российские стрелки завоевали четыре медали. Единственное золото сборной России принесла Виталина Бацарашкина, ставшая первой в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м, Черноусов - в стрельбе из пистолета с 10 м в соревновании смешанных команд в паре с Бацарашкиной. Бронзовые награды завоевали Юлия Каримова и Сергей Каменский в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте.

Бацарашкина и Каменский продолжают выступление на Олимпийских играх в Токио. Бацарашкина заявлена для участия в турнире по стрельбе из пистолета с 25 м, Каменский - в соревновании по стрельбе с 50 м из трех положений.

Олимпиада завершится 8 августа.