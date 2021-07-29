Тренер Ильясова заявил, что дзюдоист постарается выступить лучше на Олимпиаде в Париже

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Дальнейшая подготовка российского дзюдоиста Нияза Ильясова, ставшего бронзовым призером Олимпиады в Токио, будет нацелена на завоевание награды более высокого достоинства на Играх в Париже в 2024 году. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Азалхон Биналиев.

Таов: после олимпийской медали Ильясова стало чуть полегче на душе

В четверг Ильясов выиграл вторую медаль для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио, став третьим в весовой категории до 100 кг. В среду Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг.

"Смотрел выступление, конечно, радость, доволен тем результатом, который показал сейчас Нияз. Дальше будем заниматься, готовиться к следующим Олимпийским играм. До Парижа осталось совсем чуть-чуть. Будем стараться выступить лучше, получить награду более высокого достоинства", - сказал собеседник агентства.

Биналиев добавил, что по возвращению с Олимпиады Ильясов продолжит заниматься в Ростовской и Свердловской областях.

Ильясову 25 лет, он является серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира, двукратным победителем турниров Большого шлема (2018, 2020). Олимпиада завершится 8 августа.