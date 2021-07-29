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XXXII летние Олимпийские игры

Российские рапиристки завоевали золотые медали Олимпийских игр в командном турнире

В финале они победили команду Франции
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские рапиристки победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34 и завоевали золото Игр в Токио.

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Сборную России на турнире представляли Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова. В третьем раунде при счете 11:7 в пользу российской команды Мартьянова подвернула ногу, несколько минут ей оказывали медицинскую помощь. В итоге россиянка сумела продолжить выступление. В полуфинале Мартьянова заменила Загидуллину. Обратную замену на турнире делать не разрешается.

Бронзовые медали завоевали итальянские рапиристки, победившие в поединке за третье место сборную США (45:23).

Ранее Дериглазова стала серебряным призером Олимпиады в Токио в личном первенстве, уступив в финале американке Ли Кифер (13:15). Коробейникова завоевала бронзовую медаль, победив в поединке за третье место итальянку Аличе Вольпи (15:14).

Российские рапиристки завоевывали золотые медали в командном первенстве на Олимпийских играх в 2008 году в Пекине. Тогда чемпионками стали Светлана Бойко, Аида Шанаева, Виктория Никишина и Евгения Ламонова. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне российские рапиристки Дериглазова, Коробейникова, Шанаева и Камилла Гафурзянова стали серебряными призерами. На Играх 2016 года командный турнир рапиристок не проводился.

Сборная России, завоевавшая 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград, поднялась на четвертое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Японии (15-4-5), вторыми идут китайцы (14-6-9), третьими - американцы (13-14-10). Олимпиада завершится 8 августа. 

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония154625
2Китай146929
3США13141037
4Россия811827
5Австралия821020
6Великобритания57618
7Южная Корея43512
8Франция35311
9Германия33713
10Италия271019
11Нидерланды27413
12Канада23510
13Венгрия2125
14Словения2114
15Хорватия2013
16Косово2002
17Швейцария1326
18Румыния1304
19Тайвань1236
19Бразилия1236
21Новая Зеландия1214
21Чехия1215
23Грузия1203
24Сербия1124
25Австрия1113
26Тунис1102
26Гонконг1102
28Эстония1012
28Узбекистан1012
28Ирландия1012
31Иран1001
31Таиланд1001
31Эквадор1001
31Филиппины1001
31Норвегия1001
31Бермудские острова1001
31Словакия1001
31Фиджи1001
31Латвия1001
40Испания0213
41ЮАР0202
42Монголия0123
42Индонезия0123
44Бельгия0112
44Дания0112
46Болгария0101
46Индия0101
46Колумбия0101
46Туркмения0101
46Иордания0101
46Северная Македония0101
46Польша0101
46Венесуэла0101
54Украина0044
55Казахстан0033
56Турция0022
56Египет0022
56Мексика0022
59Аргентина0011
59Израиль0011
59Кувейт0011
59Кот-д'Ивуар0011
59Куба0011
59Финляндия0011
59Сан-Марино0011
59Португалия0011

 

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