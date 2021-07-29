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XXXII летние Олимпийские игры

Отец дзюдоиста Ильясова признался, что сильно переживал за сына на Олимпиаде

По словам Анвара Ильясова, олимпийская награда сына является для него огромной честью
Нияз Ильясов Станислав Красильников/ТАСС
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Нияз Ильясов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Отец российского дзюдоиста Нияза Ильясова Анвар Ильясов сильно переживал за сына на Олимпийских играх. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС. 

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В четверг Ильясов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 100 кг, победив в схватке за третье место грузина Варлама Липартелиани. Ильясов выиграл вторую медаль для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. В среду Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг.

"Хочу сказать сыну большое спасибо за бронзовую медаль. Не совсем получилось то, чего мы ожидали, сказалась сегодня сложная схватка. Я переживал, очень переживал, Нияз ведь еще и травму получил", - сказал Ильясов.

"Пообщались с ним, когда он получил травму, я его подбодрил, сказал - ничего страшного. Что ушло, то ушло, а за что осталось, надо хвататься. Он послушался и выиграл третье место. Для меня это очень большая честь", - добавил собеседник ТАСС.

Встретят как чемпиона 

Также он добавил, что после победного поединка еще не общался с сыном. "После его бронзы мы еще не созванивались. Потом сам позвонит, когда увидит, что мы ему звонили", - сказал отец спортсмена.

"Я счастлив. Ждем Нияза домой, встретим как чемпиона", - добавил Анвар Ильясов.

Сейчас семья бронзового призера Олимпиады принимает поздравления и гостей у себя дома в Ростовской области. С успешным выступлением в Токио Ильясовых поздравил президент Федерации самбо и дзюдо Ростовской области Апет Варданян.

"Мы ждали этой победы. Он стремился к этому, работал, - сказал ТАСС Варданян. - Олимпиада - это такой пик, вершина. Теперь он как будто снова пришел в спорт. Все впереди, в том числе золото".

Ильясову 25 лет, он является серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира, двукратным победителем турниров Большого шлема (2018, 2020). Олимпиада завершится 8 августа.

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