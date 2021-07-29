Отец дзюдоиста Ильясова признался, что сильно переживал за сына на Олимпиаде

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Отец российского дзюдоиста Нияза Ильясова Анвар Ильясов сильно переживал за сына на Олимпийских играх. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

В четверг Ильясов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 100 кг, победив в схватке за третье место грузина Варлама Липартелиани. Ильясов выиграл вторую медаль для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. В среду Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг.

"Хочу сказать сыну большое спасибо за бронзовую медаль. Не совсем получилось то, чего мы ожидали, сказалась сегодня сложная схватка. Я переживал, очень переживал, Нияз ведь еще и травму получил", - сказал Ильясов.

"Пообщались с ним, когда он получил травму, я его подбодрил, сказал - ничего страшного. Что ушло, то ушло, а за что осталось, надо хвататься. Он послушался и выиграл третье место. Для меня это очень большая честь", - добавил собеседник ТАСС.

Встретят как чемпиона

Также он добавил, что после победного поединка еще не общался с сыном. "После его бронзы мы еще не созванивались. Потом сам позвонит, когда увидит, что мы ему звонили", - сказал отец спортсмена.

"Я счастлив. Ждем Нияза домой, встретим как чемпиона", - добавил Анвар Ильясов.

Сейчас семья бронзового призера Олимпиады принимает поздравления и гостей у себя дома в Ростовской области. С успешным выступлением в Токио Ильясовых поздравил президент Федерации самбо и дзюдо Ростовской области Апет Варданян.

"Мы ждали этой победы. Он стремился к этому, работал, - сказал ТАСС Варданян. - Олимпиада - это такой пик, вершина. Теперь он как будто снова пришел в спорт. Все впереди, в том числе золото".

Ильясову 25 лет, он является серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира, двукратным победителем турниров Большого шлема (2018, 2020). Олимпиада завершится 8 августа.