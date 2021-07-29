Суворова: стать олимпийскими чемпионками в гребле Степановой и Орябинской помешал страх

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Серебряные призеры Олимпийских игр в Токио по академической гребле в распашной двойке без рулевого Василиса Степанова и ее напарница Елена Орябинская могли бы стать олимпийскими чемпионками, если бы им не помешали волнение и страх. Такое мнение ТАСС в четверг высказала заместитель директора СШОР им. В. Коренькова Курортного района Санкт-Петербурга, вице-президент Федерации гребного спорта Петербурга Светлана Суворова.

Степанова и Орябинская уступили представительницам Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер 1,26 секунды. Ставшие третьими канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс проиграли россиянкам 0,65 секунды. В предыдущий раз олимпийские медали в академической гребле россияне выигрывали в 2004 году.

"Рассчитывали все на финал, что они попадут. По времени все думали, что они будут биться за третье место, когда они стали вторыми, это вообще была фантастика, они шли бойцовски! Почему не добрались до золота? Они, наверное, сами испугались, сами не ожидали, что смогут побороться за первое место, а так они вполне могли бы это сделать", - сказала Суворова.

Тренер добавила, что Степанова и Орябинская смогли сработаться за короткий промежуток времени. "Еще до весны они гребли совершенно в разных лодках. Орябинская была в четверке, а Степанова была в двойке, но с другой напарницей - с [Анной] Карповой. Но тренер, который их готовил к Олимпиаде, увидел в них пару, которая сможет побороться за призовые места", - рассказала Суворова.

Степановой 28 лет. Она является чемпионкой Европы 2018 года в восьмерках. В активе 27-летней Орябинской победа на чемпионате Европы 2018 года в четверках и бронзовая медаль турнира 2016 года в восьмерках.

В четверг Анна Пракатень и Александр Вязовкин впервые в истории России вышли в финал Олимпийских игр в гребле одиночек. В пятницу они будут бороться за медали.