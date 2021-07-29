Биналиев: дзюдоист Ильясов выиграл бронзу на Олимпийских играх благодаря характеру

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Нияз Ильясов благодаря характеру смог собраться перед поединком за третье место на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС рассказал личный тренер спортсмена Азалхон Биналиев.

Ильясов победил представителя Грузии Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 100 кг. Ильясов выиграл вторую медаль для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио, в среду Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг.

"Конечно, довольны результатом, любая медаль на Олимпийских играх - это достойная, заслуженная награда. Не каждому удается отобраться на Олимпиаду, из России туда поехало всего семь человек. Бронзовая медаль Нияза для нас как золотая, и даже больше", - сказал Биналиев.

В полуфинале Ильясов уступил представителю Португалии Жорже Фонсеке, занимающему второе место в мировом рейтинге. "Нияз встречался с португальцем Фонсекой уже в третий раз, в 2019 году в финале чемпионата мира он проиграл ему в этом же зале в Японии, - рассказал Биналиев. - Потом победил португальца на Большом шлеме. Сегодня была третья встреча, настраивались и готовились, но, к сожалению, получилось немного не по плану, много обстоятельств привело к этому, но дальше он молодец".

"На поединок за бронзу Нияз собрался, это характер. Есть ребята, которые опускают руки после проигрыша в полуфинале, но это спорт, каждый хочет выиграть. Была задача - завоевать медаль, и он ее выполнил", - заключил специалист.

Ильясову 25 лет, он является серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира, двукратным победителем турниров Большого шлема (2018, 2020).