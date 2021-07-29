Тренер Дериглазовой заявил, что примет любое решение спортсменки по карьере

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Тренер олимпийской чемпионки по фехтованию на рапирах Инны Дериглазовой Ильдар Мавлютов примет любое решение спортсменки относительно продолжения карьеры. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг Дериглазова в составе сборной России выиграла золото в командном олимпийском турнире. Ранее в индивидуальных соревнованиях она завоевала серебро. Спортсменке 31 год.

"Решение о карьере - только ее, она достойно провела свой спортивный путь. Какое бы решение она ни приняла, приму его и поддержу. Она еще очень молодая, это ее расцвет. Думаю, она все-таки примет решение участвовать в Олимпиаде в Париже", - сказал он.

В полуфинале сборная России победила команду США. "Волнение в матче с командой США мешало показать возможности на 100 процентов, но в острой борьбе выиграли. Видно, что волнение не ушло и в финальной встрече, но они держались. Молодцы, я их всех люблю, вся Россия счастлива", - отметил Мавлютов.