Трефилов не считает, что обидел критикой главного тренера российских гандболисток

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев не имеет оснований обижаться на критику за неудачный старт команды на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказал Евгений Трефилов, который пять лет назад привел российских гандболисток к победе на Играх в Рио-де-Жанейро.

В четверг россиянки одержали первую победу на олимпийском турнире, обыграв венгерок со счетом 38:31. На Играх они стартовали с ничьей с бразильянками (24:24) и крупного поражения от шведок (24:36). После предыдущего матча Трефилов критически отозвался о работе тренерского штаба.

"С ним [Алексеевым] все прекрасно, у нас прекрасные отношения: он живет в Олимпийской деревне, я - за семь километров от нее. Отношения прекрасные. Обиделся ли он? Но я же не обижался, когда меня после Олимпиады в Лондоне ставили в позу пловца. За что обижаться? Результат есть результат", - сказал Трефилов.

Трефилов наблюдает за матчами российских гандболисток с трибун олимпийской арены, на Играх он находится в качестве гостя международной федерации. По ходу матча он постоянно адресует игрокам подсказки, который слышно на всю арену.

"Я тут один, а их там - пятеро [российских тренеров]. Как мои подсказки могут идти вразрез? Мы с ним работали. Какой разрез может быть? Он продолжатель моих традиций? Ага, проигрышей, я понял, подколол", - заявил специалист.

Сборная России занимает четвертое место в группе, набрав 3 очка. В следующем туре россиянки 31 июля встретятся с француженками, матч начнется в 08:15 мск. "Я надеюсь, что в сборной будет не такая тягостная обстановка. А какой она еще может быть? После двух поражения я бы им руки поотбивал, когда они "гудок" [празднование] делают. Надо быть скромнее: просто бегать вперед-назад. А вот когда уже выиграли, тогда и погудеть можно", - заключил Трефилов.