Мамедов: травмированная Мартьянова знала, что в финале нужно фехтовать хоть на одной ноге

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Получившая травму в финале командного турнира рапиристок на Олимпийских играх россиянка Марта Мартьянова понимала, что в матче с командой Франции ей нужно устоять и фехтовать хоть на одной ноге. Об этом журналистам заявил главный тренер женской сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Россиянки в финале победили сборную Франции со счетом 45:34 и завоевали золотые медали Игр в Токио. Национальную команду на турнире представляли Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова. В третьем раунде при счете 11:7 в пользу российской команды Мартьянова подвернула ногу, несколько минут ей оказывали медицинскую помощь, в итоге россиянка сумела продолжить выступление. В полуфинале Мартьянова заменила Загидуллину, обратную замену на турнире делать не разрешается.

"Большое счастье, когда команда заканчивает день победой, - сказал Мамедов. - Все отрицательные моменты уходят, а положительные эмоции приходят. Несмотря на большой счет, встреча с Францией шла до упора. Пока последний укол не нанесешь, встреча не заканчивается".

"Француженки очень сильны, все могло случиться, особенно если спортсмен попадает в ступор. Но наши девочки выдержали, та же Марта, которая получила травму. Понимала, что ее поменяли на Загидуллину, что замены больше быть не может, что надо устоять хоть на одной ноге", - добавил он.

Специалист отметил, что невозможность проведения обратной замены есть только на Олимпийских играх. "Поэтому Марта не просто выстояла, она внесла вклад в общую победу", - подчеркнул Мамедов.

Олимпиада завершится 8 августа.