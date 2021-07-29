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XXXII летние Олимпийские игры

Мамедов заявил, что больше не даст российским фехтовальщикам побрить себя наголо

В 2016 году на Олимпиаде главный тренер российской сборной выполнил данное спортсменам обещание сбрить волосы в случае завоевания хотя бы двух золотых медалей
Главный тренер команды по фехтованию Ильгар Мамедов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Главный тренер команды по фехтованию Ильгар Мамедов
© Александр Щербак/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов больше не позволит побрить себя наголо. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Россиянки в четверг в финале победили сборную Франции со счетом 45:34 и завоевали золотые медали Игр в Токио. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Мамедов пообещал побриться налысо, если команда завоюет в Бразилии хотя бы две золотые медали. Свое слово он сдержал - его торжественно обрили наголо в Доме болельщиков национальной команды.

"Нет, стричь себя наголо я снова не дам. Пусть уж лучше наши победы ассоциируются с нашими спортсменами, нашими медалями, а не с моей лысой головой", - заявил ТАСС Мамедов.

 

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