Китаянка Чэнь Мэн выиграла золото олимпийского турнира по настольному теннису

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Китаянка Чэнь Мэн обыграла соотечественницу Сунь Иншу в финале олимпийского турнира по настольному теннису и завоевала золотую медаль.

Матч завершился со счетом 4-2 (9:11, 11:6, 11:4, 5:11, 11:4, 11:9). Бронзу завоевала японка Мима Ито.

Россиянки Яна Носкова и Полина Михайлова завершили выступление на стадии 1/16 финала.

Чэнь Мэн 27 лет, она является четырехкратной чемпионкой Мирового тура Международной федерации настольного тенниса.

Сборная Китая завоевала 15-е золото и вышла на первое место в медальном зачете. Также на счету китайских спортсменов семь серебряных и девять бронзовых наград. На второй строчке идут японцы (15-4-6), третьи - американцы (14-14-10). Россияне занимают четвертое место (8-11-9). Олимпиада завершится 8 августа.