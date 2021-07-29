Рапиристка Мартьянова заявила, что из-за полученной на Олимпиаде травмы ей трудно ходить

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях рапиристок Марта Мартьянова продолжает испытывать боль в ноге из-за полученной травмы во время финала турнира в Токио. Об этом она рассказала журналистам.

В третьем раунде финала против француженок при счете 11:7 в пользу российской команды Мартьянова подвернула ногу, несколько минут ей оказывали медицинскую помощь. В итоге Мартьянова сумела продолжить выступление и заработала три очка.

"Я перетерпела, травма не прошла. Сейчас нога до сих пор болит, ходить нормально сложно", - сказала она.