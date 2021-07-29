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XXXII летние Олимпийские игры

ОКР выделил российским фехтовальщицам машину, чтобы уехать после сдачи допинг-тестов

Ранее стало известно, что в день соревнований Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова вернулись в Олимпийскую деревню после сдачи проб лишь к трем часам ночи из-за проблем с транспортом

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Штаб команды Олимпийского комитета России (ОКР) предоставил российским фехтовальщицам машину, чтобы спортсменки смогли доехать до Олимпийской деревни после сдачи допинг-проб. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Ильгар Мамедов.

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Ранее физиотерапевт команды Александр Буров рассказал журналистам, что в день соревнований рапиристок россиянки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова вернулись в Олимпийскую деревню лишь к трем часам ночи из-за проблем с транспортом, они сдали свои тесты в 0:10 по японскому времени. Двумя днями позднее серебряный призер Игр в Токио саблистка Софья Великая не спала всю ночь из-за того, что допинг-офицеров не устроила плотность проб спортсменки. В результате Великая была вынуждена пересдавать пробы сначала на основной арене, а затем уже в Олимпийской деревне.

"На допинг-тестах со спортсменками будет Саша Буров, я бесполезен в этом отношении. Дело в том, что штаб выделил нам транспорт. В прошлый раз у девочек-рапиристок не было транспорта", - сказал Мамедов.

"У Сони проблемы были с плотностью пробы. Есть она не могла. Шампанского надо было выпить", - пошутил Мамедов.

В четверг российские рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34 и завоевали золото Игр в Токио.

Российские рапиристки завоевывали золотые медали в командном первенстве на Олимпийских играх в 2008 году в Пекине. Тогда чемпионками стали Светлана Бойко, Аида Шанаева, Виктория Никишина и Евгения Ламонова. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне российские рапиристки Дериглазова, Коробейникова, Шанаева и Камилла Гафурзянова стали серебряными призерами. На Играх 2016 года командный турнир рапиристок не проводился.

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