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XXXII летние Олимпийские игры

Российские спортсмены завоевали пять медалей в шестой день Олимпийских игр

В четверг к медальному зачету сборной России добавились золотая, серебряная и три бронзовые медали
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали в шестой день Олимпийских игр в Токио.

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Золотую медаль в копилку российской команды принесли рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова, они победили в командных соревнованиях. Серебро в академической гребле в соревнованиях распашных двоек без рулевого завоевали Василиса Степанова и Елена Орябинская.

Бронзовые награды в четверг завоевали дзюдоист Нияз Ильясов (в весовой категории до 100 кг), пловец Климент Колесников (100 м вольным стилем) и гимнастка Ангелина Мельникова (личное многоборье). Всего в четверг было разыграно 17 комплектов наград.

Российская команда после шести дней занимает четвертое место в общем зачете, имея в активе 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Первое место занимают китайцы (17-9-9), второе - японцы (15-4-6), третье - американцы (14-14-10).

В пятницу в Токио будет разыгран 21 комплект наград. Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай157931
2Япония154625
3США14141038
4Россия811928
5Австралия821020
6Великобритания57618
7Южная Корея43512
8Франция35311
9Германия33713
10Италия271019
11Нидерланды27413
12Канада23510
13Венгрия2125
14Словения2114
15Хорватия2013
16Косово2002
17Бразилия1337
18Швейцария1326
19Румыния1304
20Тайвань1236
21Новая Зеландия1214
21Чехия1215
23Грузия1203
24Сербия1124
25Австрия1113
26Тунис1102
26Гонконг1102
28Эстония1012
28Узбекистан1012
28Ирландия1012
31Иран1001
31Таиланд1001
31Эквадор1001
31Филиппины1001
31Норвегия1001
31Бермудские острова1001
31Словакия1001
31Фиджи1001
31Латвия1001
40Испания0213
41ЮАР0202
42Монголия0123
42Индонезия0123
44Бельгия0112
44Дания0112
46Болгария0101
46Индия0101
46Колумбия0101
46Туркмения0101
46Иордания0101
46Северная Македония0101
46Польша0101
46Венесуэла0101
54Украина0044
55Казахстан0033
56Турция0022
56Египет0022
56Мексика0022
59Аргентина0011
59Израиль0011
59Кувейт0011
59Кот-д'Ивуар0011
59Куба0011
59Финляндия0011
59Сан-Марино0011
59Португалия0011

 

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