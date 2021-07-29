Российские спортсмены завоевали пять медалей в шестой день Олимпийских игр

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали в шестой день Олимпийских игр в Токио.

Золотую медаль в копилку российской команды принесли рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова, они победили в командных соревнованиях. Серебро в академической гребле в соревнованиях распашных двоек без рулевого завоевали Василиса Степанова и Елена Орябинская.

Бронзовые награды в четверг завоевали дзюдоист Нияз Ильясов (в весовой категории до 100 кг), пловец Климент Колесников (100 м вольным стилем) и гимнастка Ангелина Мельникова (личное многоборье). Всего в четверг было разыграно 17 комплектов наград.

Российская команда после шести дней занимает четвертое место в общем зачете, имея в активе 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Первое место занимают китайцы (17-9-9), второе - японцы (15-4-6), третье - американцы (14-14-10).

В пятницу в Токио будет разыгран 21 комплект наград. Олимпиада завершится 8 августа.