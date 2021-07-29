В Крыму умер спортивный журналист Гарринальд Немировский

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Спортивный журналист, судья международной и всесоюзной категории по легкой атлетике и велоспорту, участник Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Гарринальд Немировский умер на 86-м году жизни. Об этом сообщил в четверг на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Ушел из жизни выдающийся крымский журналист Гарринальд Немировский. Это невосполнимая потеря. Гарринальд Михайлович внес большой вклад в развитие спортивной журналистики, много сделал для развития и популяризации физкультуры и спорта. Его материалы всегда отличали яркий талант, истинный профессионализм, глубокое проникновение в тему", - написал Аксенов.

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк также отметил, что "светлый, добрый и отзывчивый человек, с потрясающем чувством юмора, он безгранично был предан избранному делу, способствовал популяризации футбола в Крыму, щедро делился своими знаниями, опытом с молодыми коллегами". "Гарринальд Михайлович блестяще комментировал спортивные соревнования, футбольные матчи, своим талантом заслужил уважение коллег, признание широкой общественности. Искренне переживал за судьбу всех футбольных команд Крыма и всех спортсменов полуострова", - добавил Гоцанюк.

На сайте Крымского футбольного союза сообщается, что Немировский много лет работал на местном телевидении, более 30 лет был спортивным обозревателем в газете "Крымская правда". "Автор уникальной книги "Таврия: моя радость и боль", - об истории флагмана крымского футбола. Постоянный летописец и собиратель статистики "Таврии". 21 раз в разные годы признавался лучшим спортивным журналистом Крыма. Лауреат премии "Призвание" 2019 года", - говорится в сообщении.