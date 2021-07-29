Мамедов: никто из российских рапиристок не поехал на Олимпиаду "на халяву"

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по фехтованию никого из спортсменок не брал на Олимпиаду незаслуженно, включая Марту Мартьянову. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Ильгар Мамедов.

В четверг сборная России по фехтованию на рапирах завоевала золото Олимпиады в командных соревнованиях.

"В команде была еще и чемпионка мира и Европы Настя Иванова. Но сезона не было, одни турниры сильнейших, и Марта закончила там пятым номером, Иванова - восьмым. Брать кого-то решением тренерского совета не хотелось. У нас был единственный турнир в Дохе, его Настя выиграла, Марта стала третьей. Я сделал уникальное предложение - дал им прикидку в Сочи. Первый день выиграла Марта, потом Настя. Третий, решающий бой выиграла Марта, поэтому она попала на игры. Никто никого на халяву не взял бы. Она заслуженно себя сюда привезла, никто ее не тащил", - сказал тренер.

22-летняя Мартьянова в финале подвернула ногу в третьем раунде, ей несколько минут оказывали медицинскую помощь, после чего спортсменка смогла продолжить выступление.