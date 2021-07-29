Стрелок Черноусов намерен завоевать золотые медали на Олимпийских играх в Париже

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российский стрелок Артем Черноусов заявил, что ставит задачу победить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое мнение спортсмен высказал ТАСС.

Черноусов на Олимпийских играх в Токио вместе с Виталиной Бацарашкиной стал серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в соревнованиях смешанных команд.

"Долетели отлично и с комфортом, чувствую себя отлично, очень понравились прикольные японские авиалинии. У нас есть полгода на отдых, собираюсь использовать это время по полной. Для начала поедем на машине с супругой в Ижевск. Что касается следующей Олимпиады, конечно, собираюсь участвовать, ставлю максимальные задачи - золото", - сказал стрелок.

Черноусову 25 лет, в его активе золотая, серебряная и бронзовая медали чемпионата мира 2018 года.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.