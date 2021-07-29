Призер Игр в Токио стрелок Галашина уверена, что выступит на следующей Олимпиаде

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м Анастасия Галашина уверена, что примет участие в следующих Играх. Об этом она заявила ТАСС.

"Я, безусловно, поеду на следующую Олимпиаду. Я не "наелась". Однако, я никогда не зарекаюсь о результатах, будешь думать о многом - не получишь ничего", - сказала Галашина.

Галашиной 24 года. Она является двукратной чемпионкой Европы и двукратным серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр в Минске.