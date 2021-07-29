Рапиристка Дериглазова прокомментировала победу сборной России в команде на Олимпиаде

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Рапиристка Инна Дериглазова рассказала, что очень рада победе российской сборной в командных соревнованиях на Олимпиаде.

"Я очень рада, теперь у меня есть золото личное и золото в команде. Полный комплект! Я очень расстроилась, когда была серебряная награда. И командное золото - это то, что мы хотели", - сказала она журналистам.

В четверг сборная России завоевала золото Олимпиады в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах. В личном турнире Дериглазова заняла в Токио второе место. На Олимпиаде 2016 года спортсменка стала чемпионкой в личном первенстве.