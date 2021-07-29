Фехтовальщица Мартьянова сообщила, что получила растяжение связок в финале Олимпиады

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российская рапиристка Марта Мартьянова выступала в финале командного олимпийского турнира с повреждением связок ноги, но на дорожке старалась не думать о боли. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В четверг российские рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Мартьянова победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34 и завоевали золото Игр в Токио. В третьем раунде финала против француженок при счете 11:7 в пользу российской команды Мартьянова подвернула ногу, несколько минут ей оказывали медицинскую помощь. В итоге Мартьянова сумела продолжить выступление и заработала три очка.

"Боль приходит, все сейчас начинает чувствоваться. Это растяжение связок, в начале года в январе то же самое было, только на другой ноге, - рассказала спортсменка. - В данный момент это сложно, тогда на дорожке не думала об этом. Чувствовала, что мне нужно, и было большое желание справиться с этим".

"Приехать сюда и опускать руки - это не по-моему, - призналась Мартьянова. - Вышла, у меня все расплывчато было, ничего не понимала. Но справилась с эмоциями и поняла, что для команды нужно сделать все".

Олимпиада завершится 8 августа.