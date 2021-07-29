Латынина считает, что судьи помогли американской гимнастке выиграть золото Олимпиады

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Судейские решения помогли американской гимнастке Сунисе Ли завоевать золото Олимпийских игр в Токио в личном многоборье. Такое мнение ТАСС высказала девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина.

Представительница США Суниса Ли в четверг завоевала золото, набрав в сумме за четыре вида 57,433 балла. Второй стала представительница Бразилии Ребека Андраде (57,298). Третье и четвертое места заняли россиянки Ангелина Мельникова (57,199) и Владислава Уразова (56,966).

"Я настолько была очарована выступлением всей нашей команды, - сказала Латынина. - Сейчас я посмотрела и считаю, что обе наши девочки достойны быть гораздо выше, чем третье и четвертое места. В восторге от девочки из Бразилии, а американке, мне кажется, судьи немножко подкидывали [баллов]".

"Поддушивали" ли судьи наших девочек? Трудно сказать. Где-то у них были трудности, плюс сейчас судьи оценивают двумя группами - одни оценивают исполнительское мастерство, другие - трудность. Поэтому Мельниковой и Уразовой где-то чего-то не хватило, но думаю, что у них все впереди", - добавила девятикратная олимпийская чемпионка.

Собеседница агентства отметила, что 16-летних Владиславу Уразову и Викторию Листунову, 27 июля завоевавших в составе сборной России золото Игр в Токио в командном многоборье, ждет большое будущее. "Считаю, что девочки займут достойные места, которые они заслужили. Они очень хороши", - резюмировала Латынина.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. Первое место занимают китайцы (17-9-9), второе - японцы (15-4-6), третье - американцы (14-14-10). Соревнования по спортивной гимнастике в отдельных видах начнутся 1 августа, завершатся Олимпийские игры 8 августа.