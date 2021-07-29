Гимнастка Мельникова поддержала Байлз и пожелала ей скорейшего восстановления

В четверг Мельникова стала третьей в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио, россиянка в сумме за четыре вида набрала 57,199 балла. Четырехкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Байлз в среду отказалась от участия в финале индивидуального многоборья, куда она квалифицировалась с лучшим результатом. Во вторник Байлз снялась после первого упражнения в командном многоборье.

"Я написала слова поддержке Симоне. Очень жаль, что она снялась, - сказала Мельникова. - Думаю, она скоро восстановится, ее гимнастикой восхищается весь мир".

"Мне не настолько понятна причина снятия Симоны, но я представляю как это тяжело. Я видела, как она потерялась на прыжке. У меня были такие проблемы в детстве, и это исправит время", - добавила российская гимнастка.

Байлз 24 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро она стала лучшей в вольных упражнениях, опорном прыжке, многоборье и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнениях на бревне. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.