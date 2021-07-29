Гимнастка Мельникова считает, что распределение медалей в многоборье было справедливым

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова, ставшая третьей в личном многоборье на Олимпиаде в Токио, считает, что заслуживает только той медали, которую ей вручили на церемонии награждения. Такое мнение Мельникова высказала журналистам.

Мельникова в сумме за четыре вида набрала 57,199 балла. Победу одержала американка Суниса Ли (57,433), второй стала представительница Бразилии Ребека Андраде (57,298). Россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место (56,966).

"Настроение очень хорошее, я очень счастлива. Сегодня я выступала полностью в свое удовольствие. Было немного волнения перед вольными упражнениями, потому что я понимала, что если я делаю на хорошую оценку, то могу быть на пьедестале", - сказала Мельникова.

"Бронза - очень хороший результат, и если взять оценки, то я сильно проигрываю девочкам по базовой сложности. Бревно, опорный прыжок, брусья - там слишком большой разрыв. Я делаю максимум, они делают максимум, у нас большой разрыв в сложности. Сегодня пьедестал, наверное, максимально справедливый", - считает гимнастка.

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко ранее в беседе с корреспондентом ТАСС заявила, что Мельникова заслуживала в многоборье серебра, но этой медали ее лишила плохая работа арбитров.

"Перед бревном не особо волновалась, была практически уверена, что сделаю свою программу, но вопрос - как? Хорошо или плохо? Рассчитывала сделать получше, на оценку 14, потому что я знаю, что могу. Но у меня плохо получилось начало, и я много потеряла", - сказала Мельникова.