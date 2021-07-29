Мустафина назвала справедливым судейство на Олимпиаде в личном многоборье

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Судьи справедливо отработали соревнования по спортивной гимнастике в женском личном многоборье на Олимпийских играх в Токио, где россиянки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова заняли третье и четвертое места. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина.

Золото в личном многоборье в четверг завоевала представительница США Суниса Ли, набравшая в сумме за четыре вида 57,433 балла. Второй стала представительница Бразилии Ребека Андраде (57,298). Третье и четвертое места заняли россиянки Ангелина Мельникова (57,199) и Владислава Уразова (56,966). Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила ТАСС, что Мельникова заслуживала серебряной награды, однако не выиграла ее из-за плохой работы судей.

"Если говорить о судействе, мне кажется, что все было в порядке. Не было никаких засуживаний, все отработали в свою силу. [Мельниковой], по большому счету, не хватило базы, потому что исполнение у нее сегодня было на высоком уровне", - сказала Мустафина.

"У Уразовой хорошие перспективы. Все будет зависеть от того, как она будет работать - тут нет никаких секретов. Все впереди - все, что она захочет сделать, сделает", - добавила двукратная олимпийская чемпионка.

Соревнования по спортивной гимнастике в отдельных видах начнутся 1 августа. Завершатся Олимпийские игры 8 августа.