Титов назвал шикарным результат российских гимнасток в личном многоборье на Олимпиаде

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова добились шикарного результата в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной гимнастики России (ФГСР) Василий Титов.

Мельникова стала третьей в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио, россиянка в сумме за четыре вида набрала 57,199 балла. Победу одержала американка Суниса Ли (57,433), второй стала представительница Бразилии Ребека Андраде (57,298). 16-летняя россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место (56,966).

"Когда люди выходят соревноваться, они, конечно, рассчитывают на золотую медаль. Это нормальное желание и стремление. К сожалению, это желание сегодня немножко не было подкреплено - местами достаточной сложностью, местами безошибочным исполнением. Вместе это и дало такую картину", - пояснил Титов.

"Это шикарный результат, - добавил Титов. - Уразовой неполных 17 лет, для нее это первая Олимпиада - и такой фантастический результат. Потрясающая нервная система, она умеет держать свои эмоции в руках, умеет собираться и как положено делать свою работу. Это одно из самых ярких наших приобретений последнего времени".

Глава ФСГР отметил хорошую работу судей на Олимпийских играх в Токио. Соревнования по спортивной гимнастике в отдельных видах начнутся 1 августа. Завершатся Олимпийские игры 8 августа.

"К судейству вопросов нет, я считаю так - если ты все делаешь хорошо и безошибочно, то никакие судьи тебя не остановят, не придержат, не уведут в сторону. Если кто-то ошибся и начинает сравнивать - мне за это столько-то сняли, а тому вот столько-то, то это путь в никуда, перекладывание своей ответственности на других людей. Чего, в моем понимании, делать абсолютно не нужно. Судьи на всех этих соревнованиях работали потрясающе хорошо", - подчеркнул Титов.