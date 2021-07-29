Гимнастка Мельникова призналась, что не справилась бы без врачей на Олимпиаде

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Гимнастка Ангелина Мельникова, ставшая в четверг бронзовым призером Олимпиады в Токио в личном многоборье, поблагодарила врачей за помощь при подготовке к соревнованиям. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

В четверг Мельникова стала третьей в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио, россиянка в сумме за четыре вида набрала 57,199 балла.

"Я чувствую невероятное счастье. Хочу поблагодарить своих тренеров, это был огромный сложный путь для меня, и моя мечта сбылась. Хочу поблагодарить докторов, без них я бы не справилась, потому что много проблем со здоровьем", - сказала спортсменка.

Мельникова также поблагодарила соперниц и сказала, что ей было интересно бороться за медаль.

Мельниковой 21 год, ранее на Играх в Токио она стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье, в 2016 году в этой же дисциплине она завоевала серебряную награду. В ее активе также две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.