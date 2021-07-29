Матыцин: российские фехтовальщицы в Токио снова доказали, что являются лучшими в мире

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские фехтовальщицы после победы на Олимпийских играх в Токио в командном турнире рапиристок снова доказали, что являются лучшими в мире. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В четверг российские рапиристки победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34 и завоевали золотые медали.

"Российские рапиристки максимально уверенно провели командный турнир. Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова в каждом раунде соревнований выступали с максимальным настроем на победу, показали настоящий чемпионский характер и справились со всеми трудностями. В финале наши спортсменки с большим преимуществом обыграли француженок", - сказал Матыцин.

"До этого дня россиянки последний раз побеждали в командных соревнованиях рапиристок на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. В Токио российские фехтовальщицы снова доказали, что являются сильнейшими в мире. Поздравляю наших прекрасных спортсменок, тренеров сборной и Федерацию фехтования России с этим блестящим результатом. Мы желаем российским фехтовальщикам успеха в трех оставшихся командных дисциплинах на Играх, за них болеет сейчас вся Россия", - добавил министр.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.