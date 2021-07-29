Мельникова считает, что гимнастка Уразова на своей первой Олимпиаде сделала максимум

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Гимнастка Владислава Уразова, занявшая четвертое место в личном многоборье на своей первой Олимпиаде, выполнила свой максимум, ее можно считать героиней. Такую точку зрения журналистам высказала Ангелина Мельникова, которая завоевала в этой дисциплине бронзовую медаль.

Мельникова в сумме за четыре вида набрала 57,199 балла. Победу одержала американка Суниса Ли (57,433), второй стала представительница Бразилии Ребека Андраде (57,298). Уразова заняла четвертое место (56,966).

"Я считаю Владу героиней, потому что она прошла многоборье без падения, она молодец, она выдержала, это ее первые Олимпийские игры, и все еще впереди. Она просто сильно проигрывает в сложности на вольных, но она тоже сделала свой максимум, она боролась, старалась, - сказала Мельникова. - Я восхищаюсь девочками, они героини, борются очень сильно. Конечно, я вижу, как они переживают, мы стараемся их с Лилей (Ахаимовой - прим. ТАСС) успокаивать, веселить, смешить, чтобы как-то разбавить обстановку".

Соревнования по спортивной гимнастике в отдельных видах начнутся 1 августа. Завершатся Олимпийские игры 8 августа.