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XXXII летние Олимпийские игры

Матыцин: вся страна восхищается результатами российских гимнастов на Олимпийских играх

Министр спорта поздравил Ангелину Мельникову, в четверг завоевавшую бронзу в личном многоборье в Токио

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что вся страна восхищается результатами, показанными российскими гимнастами на Олимпийских играх в Токио. Комментарий министра приводит пресс-служба ведомства.

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В четверг Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в личном многоборье, в среду третьим в этой дисциплине стал Никита Нагорный. Мужская и женская сборные России до этого завоевали золотые награды в командном многоборье.

"Поздравляю Ангелину Мельникову, тренеров сборной и федерацию спортивной гимнастики с олимпийской бронзой в личном многоборье. Наша спортсменка стабильно выступила на соревнованиях и заслуженно вошла в число призеров Игр в Токио в этой сложной дисциплине. Этой бронзой Ангелина Мельникова в очередной раз подтвердила, что является одной из сильнейших гимнасток в мире. Уверен, что лидер нашей сборной поборется за награды в соревнованиях на отдельных снарядах, в которых Ангелина выступит в трех видах программы", - сказал Матыцин.

"Желаю удачи ей и Анастасии Ильянковой, Виктории Листуновой, Лилии Ахаимовой и Владиславе Уразовой, которые также будут защищать честь России в индивидуальных упражнениях. Российские гимнасты и гимнастки выиграли в Токио уже четыре медали, вся страна восхищается их результатами. Надеюсь, наша поддержка придаст им сил в заключительных видах олимпийской программы", - добавил министр.

Финалы Олимпиады в отдельных видах начнутся 1 августа. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игрыМатыцин, Олег Васильевич
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