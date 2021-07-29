Тарпищев: не инцидент с журналистом стал причиной вылета теннисиста Медведева с Олимпиады

ТОКИО, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Инцидент с чилийским журналистом не сказался на психологическом состоянии Даниила Медведева и не стал причиной его поражения на олимпийском турнире в Токио. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинале 2:6, 6:7 (5:7).

"Причина в том, что не хватило полноценной адаптации, - сказал Тарпищев. - По объективным причинам - из-за получения американской визы. Прошел бы подготовку со всей командой в Южно-Сахалинске - был бы в финале здесь, не заклинило бы его, как вчера. И дело именно в этом, а не в инциденте с журналистом накануне - тут все опытные, психологически это никак повлиять не могло".

Медведев пропустил предолимпийский сбор из-за собеседования на получение визы в США.

"Реально, сейчас класс игры ведущих теннисистов держится "на соплях" - результат зависит от пяти-шести очков, выигранных в нужное время. И то, что у Дани накануне "свело легкие", - это следствия адаптационные", - добавил глава ФТР.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в мировом рейтинге и является обладателем 11 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах Большого шлема россиянин дважды доходил до финала - на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021).