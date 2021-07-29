Горячкина сыграла вничью с Музычук в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с украинкой Анной Музычук в первой полуфинальной партии Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

Костенюк сыграла вничью с Тань Чжунъи в первой партии 1/2 финала Кубка мира по шахматам

Первая партия другого полуфинального матча между россиянкой Александрой Костенюк и китаянкой Тань Чжунъи также завершилась вничью. Вторые партии пройдут 30 июля.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.