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Кубок мира по шахматам

Горячкина сыграла вничью с Музычук в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам

Вторая полуфинальная партия пройдет 30 июля

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с украинкой Анной Музычук в первой полуфинальной партии Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

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Первая партия другого полуфинального матча между россиянкой Александрой Костенюк и китаянкой Тань Чжунъи также завершилась вничью. Вторые партии пройдут 30 июля.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.

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Кубок мира по шахматам
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