Федосеев вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Владимир Федосеев вышел в полуфинал Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.
Во второй партии Федосеев белыми фигурами обыграл иранца Амина Табатабаи. Первая партия завершилась вничью.
В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между россиянином Сергеем Карякиным и Сэмюэлем Шенклендом. Победитель определится на тай-брейке, который пройдет 30 июля.
В другом полуфинальном матче сыграют норвежец Магнус Карлсен и поляк Ян-Кшиштоф Дуда, обыгравшие француза Этьена Бакро и индийца Видита Гуджрати соответственно.
Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.
Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки на турнир претендентов.