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Кубок мира по шахматам

Федосеев вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам

В четвертьфинале россиянин оказался сильнее иранца Амина Табатабаи

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Владимир Федосеев вышел в полуфинал Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

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Во второй партии Федосеев белыми фигурами обыграл иранца Амина Табатабаи. Первая партия завершилась вничью.

В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между россиянином Сергеем Карякиным и Сэмюэлем Шенклендом. Победитель определится на тай-брейке, который пройдет 30 июля.

В другом полуфинальном матче сыграют норвежец Магнус Карлсен и поляк Ян-Кшиштоф Дуда, обыгравшие француза Этьена Бакро и индийца Видита Гуджрати соответственно.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки на турнир претендентов.

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Кубок мира по шахматам
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