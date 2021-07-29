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XXXII летние Олимпийские игры

Гирев заявил, что рассчитывает завоевать медаль в одиночном плавании на Олимпиаде в Париже

На Играх в Токио россиянин в составе эстафетной команды 4х200 метров вольным стилем выиграл серебряную награду
Иван Гирев Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Иван Гирев
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 29 июля. Серебряный призер Олимпиады в Токио в эстафете пловец Иван Гирев планирует завоевать медаль в личных на соревнованиях на следующих Олимпийских играх. Об этом он рассказал ТАСС.

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Быстрее фаворитов.

Гирев, Мартин Малютин, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем. В четверг Гирев, Малютин и Довгалюк вернулись в Москву.

"Перелет был длинным и непонятным, вроде летели долго, но из-за часовых поясов получилось так, что вылетели в 8:00, прилетели в 14:00, - сказал Гирев. - Когда я ехал на Олимпиаду, то надежды были на призовое место, но не знал, на какое. Немного расстроился из-за личной дистанции, не очень хорошо пошло, смог себя реабилитировать в эстафетном плавании, сделали историю, так скажем, с ребятами".

"Серебро на Олимпиаде в эстафете, наверное, максимум, на что я мог рассчитывать, я доволен. Сейчас отдых, поеду домой, к родителям, давно не был. Всего три года до следующей Олимпиады, я пока на эмоциях, нужно зафиксировать это и идти вперед. Я рассчитываю на то, что выступлю на следующей Олимпиаде, задача - личная медаль, но и эстафеты не стоит забывать", - добавил 21-летний пловец.

Олимпиада завершится 8 августа.

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