Поздняков заявил, что восхищен стойкостью и духом травмированной рапиристки Мартьяновой

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков восхищен стойкостью и духом рапиристки Марты Мартьяновой, выступавшей в финале командного турнира Олимпиады в Токио с травмой. Об этом он написал в своем Instagram .

В четверг российские рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Мартьянова победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34 и завоевали золотые медали. В третьем раунде финала при счете 11:7 в пользу российской команды Мартьянова подвернула ногу, несколько минут ей оказывали медицинскую помощь. В итоге она сумела продолжить выступление и заработала три очка.

"В шестой день Олимпиады сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды. Золото, которое, пожалуй, можно назвать героическим, принесли рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова. Отдельные слова восхищения Марте, которая в финале выступала с сильнейшей травмой, но не снялась с соревнований (тогда бы нашу команду дисквалифицировали, потому что замен больше не было) и внесла значительный вклад в общую победу. Мы восхищены твоей олимпийской стойкостью и командным духом", - написал Поздняков.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.