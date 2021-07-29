Рубашко: победу над "Кешлей" в квалификации Лиги конференций нельзя назвать легкой

В четверг "Сочи" на выезде обыграл азербайджанскую "Кешлю" со счетом 4:2 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций и вышел в следующую стадию. Первая встреча в Сочи завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

"Нельзя назвать победу легкой, потому что в Лиге конференций победы легко не достаются, - сказал Рубашко. - Самое главное, что ребята хотели выиграть, не останавливались, понятно, что было искусственное поле, непростое, поэтому сложности были, но молодцы. Даже когда "Кешля" сравнивала, понимали, что парни хотели выиграть, это приятно. Поэтому рады за команду, за поддержку, также бились и за Россию, идем дальше, важно, что случилась победа, эмоции положительные".

В матче не приняли участие полузащитники Кристиан Нобоа и Ивелин Попов. "Есть на то причины, ребятам дали отдохнуть. Понимали, что им нежелательно на таком покрытии играть, к тому же Ивелин недавно восстановился от тяжелой травмы. Поэтому по решению тренера дали отдохнуть", - добавил Рубашко.