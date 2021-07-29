Федотов считает, что "Сочи" контролировал игру в матче с "Кешлей" от начала и до конца

В четверг "Сочи" на выезде обыграл "Кешлю" со счетом 4:2 и вышел в следующую стадию турнира. Первая встреча в Сочи завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

"Думаю, что "Сочи" контролировал игру от начала и до конца, за исключением тех моментов, когда нас обыгрывали - Силва дважды классно разобрался, обыграл половину команды, сошлемся на непривычное искусственное поле. Но тем не менее главный тренер не может быть доволен, когда команда пропускает голы, находясь в полном составе в обороне, это недопустимые вещи", - сказал Федотов.

"Многое получалось, единственное, в заключительной фазе было много прострелов, но либо нападающий там не оказывается, либо неточная передача. Подходов было много, так же было и в матче с "Нижним Новгородом" (в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги команда проиграла со счетом 0:1 - прим. ТАСС), где мы владели преимуществом, но заключительного паса не хватало. Но сегодня мы все-таки смогли забить и заслуженно победили", - добавил тренер.

В следующем раунде "Сочи" сыграет с победителем противостояния сербского "Партизана" и словацкого клуба ДАК-1904. В первом матче команда из Белграда одержала победу со счетом 1:0. Вторая встреча состоится позднее в четверг.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром, соревнования проводятся впервые. "Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в РПЛ, завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках.