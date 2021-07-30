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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянка Пракатень завоевала серебряную медаль Олимпиады в академической гребле

Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала новозеландка Эмма Туигг
Анна Пракатень Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анна Пракатень
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Анна Пракатень стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в академической гребле в одиночках.

Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала новозеландка Эмма Туигг (7 минут 13,97 секунды). Пракатень отстала от нее на 3,42 секунды. Третьей стала австрийка Магдалена Лобниг (+5,75).

Пракатень стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей олимпийскую медаль в академической гребле в одиночках, тогда второй стала Антонина Махина.

Пракатень 28 лет, она является чемпионкой Европы. На счету 34-летней Туигг победа на чемпионате мира 2014 года.

В медальном зачете сборная России занимает четвертое место, завоевав восемь золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград. Лидирует команда Китая (15-7-9), вторыми идут японцы (15-4-6), третьими - американцы (14-14-10).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай157931
2Япония154625
3США14141038
4Россия812929
5Австралия821020
6Великобритания57618
7Южная Корея43512
8Франция35311
9Германия33713
10Италия271019
11Нидерланды27413
12Канада23510
13Новая Зеландия2215
14Венгрия2125
15Словения2114
16Хорватия2024
17Косово2002
18Бразилия1337
19Швейцария1326
20Румыния1304
21Тайвань1236
22Чехия1214
23Грузия1203
24Сербия1124
24Австрия1124
26Тунис1102
26Гонконг1102
26Норвегия1102
28Эстония1012
28Узбекистан1012
28Ирландия1012
31Иран1001
31Таиланд1001
31Эквадор1001
31Филиппины1001
31Бермудские острова1001
31Словакия1001
31Фиджи1001
31Латвия1001
31Греция1001
40Испания0213
41ЮАР0202
42Монголия0123
42Индонезия0123
44Бельгия0112
44Дания0112
46Болгария0101
46Индия0101
46Колумбия0101
46Туркмения0101
46Иордания0101
46Северная Македония0101
46Польша0101
46Венесуэла0101
54Украина0044
55Казахстан0033
56Турция0022
56Египет0022
56Мексика0022
59Аргентина0011
59Израиль0011
59Кувейт0011
59Кот-д'Ивуар0011
59Куба0011
59Финляндия0011
59Сан-Марино0011
59Португалия0011

 

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