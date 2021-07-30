Россиянка Пракатень завоевала серебряную медаль Олимпиады в академической гребле

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Анна Пракатень стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в академической гребле в одиночках.

Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала новозеландка Эмма Туигг (7 минут 13,97 секунды). Пракатень отстала от нее на 3,42 секунды. Третьей стала австрийка Магдалена Лобниг (+5,75).

Пракатень стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей олимпийскую медаль в академической гребле в одиночках, тогда второй стала Антонина Махина.

Пракатень 28 лет, она является чемпионкой Европы. На счету 34-летней Туигг победа на чемпионате мира 2014 года.

В медальном зачете сборная России занимает четвертое место, завоевав восемь золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград. Лидирует команда Китая (15-7-9), вторыми идут японцы (15-4-6), третьими - американцы (14-14-10).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.