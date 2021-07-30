Гребец Пракатень призналась, что не могла даже мечтать о серебряной медали Олимпиады

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио по академической гребле россиянка Анна Пракатень отметила, что не могла и мечтать о такой награде. Об этом она рассказала журналистам.

Пракатень заняла второе место в академической гребле в соревновании одиночек. Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала новозеландка Эмма Туигг (7 минут 13,97 секунды). Пракатень отстала от нее на 3,42 секунды. Третьей стала австрийка Магдалена Лобниг (+5,75).

"Впечатления радости, усталости, не думали, что такое может быть. Я очень довольна, не могла даже мечтать о таком", - сказала она.

Пракатень стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей олимпийскую медаль в академической гребле в одиночках, тогда второе место заняла Антонина Махина.