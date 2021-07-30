ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио.

Российский спортсмен проплыл дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды и установил новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал американец Райан Мёрфи (+0,88), третьим - британец Люк Гринбэнк (+1,45).

Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Тогда на Играх в Сеуле победу одержал Игорь Полянский.

Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, ранее он финишировал первым на дистанции 100 метров на спине и стал серебряным призером в эстафете 4х200 метров вольным стилем. На Олимпийских играх 2016 года он стал третьим в заплыве на 200 м на спине. Кроме того, в активе 24-летнего спортсмена две золотые, три серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира, четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая медали первенств Европы.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио, завоевав девять золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей. Лидирует команда Китая (16 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград), вторыми идут спортсмены из Японии (15-4-6), третьими - атлеты из США (14-16-11).