Пловчиха Чикунова не смогла сдержать слез, говоря о травле в соцсетях во время Олимпиады

В пятницу 16-летняя Чикунова заняла четвертое место в плавании на 200 метров брассом. "Вчера после заплыва я заходила читать свои интервью. Это невообразимо, что пишут в комментариях, я не представляю, как у людей хватает мозгов такое писать. В основном пишут о том, что я не достойна, что если я не возьму медаль, то меня смешают с грязью", - сказала Чикунова журналистам и расплакалась.

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российская пловчиха Евгения Чикунова не сумела сдержать слез, говоря о травле в социальных сетях во время Олимпийских игр в Токио.

Спортсменка отметила, что комментарии в соцсетях повлияли на ее настрой перед заплывом. "Выступление - это огромный стресс, это тяжело, даже попасть на Олимпиаду - много стоит. У нас это очень большая проблема, я не понимаю, почему люди обесценивают труд спортсменов. Не описать словами, как это тяжело, особенно когда тебе 16 лет, а тебя уже два года обвиняют во всех грехах", - сказал она.

На апрельском чемпионате России Чикунова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом. Серебряный призер Олимпиады 2016 года и бронзовый призер Игр-2012 на 200 м брассом Юлия Ефимова стала третьей и не отобралась на Олимпиаду на этой дистанции.

Чикунова является многократной чемпионкой России. На чемпионате Европы 2021 года Чикунова завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете.