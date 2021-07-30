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XXXII летние Олимпийские игры

Китаец Ван Шунь стал олимпийским чемпионом в плавании на 200 м комплексным стилем

Вторым стал представитель Великобритании Данкан Скотт, третьим - швейцарец Жереми Депланш

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Китаец Ван Шунь завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 200 м комплексным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Он проплыл дистанцию за 1 минуту 55 секунд. Вторым стал представитель Великобритании Данкан Скотт (+0,28), третьим - швейцарец Жереми Депланш (+1,17).

Ван Шуню 27 лет, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он стал бронзовым призером в данной дисциплине. Также на его счету три бронзовые медали чемпионатов мира.

В медальном зачете лидирует команда Китая, на счету которой 16 золотых, семь серебряных и 10 бронзовых наград. На втором месте идет команда Японии (15-4-6), третью строчку занимает сборная США (14-16-11). Россияне располагаются на четвертой строчке (9-12-9).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1671033
2Япония154625
3США14161141
4Россия912930
5Австралия921122
6Великобритания58821
7Южная Корея43512
8Франция35311
9Германия34714
10Канада33511
11Новая Зеландия3317
12Италия271019
13Нидерланды27413
14Венгрия2125
15Словения2114
16Хорватия2024
17Косово2002
18Бразилия1337
18Швейцария1337
20Румыния1304
21Тайвань1236
22Чехия1214
23Грузия1203
23ЮАР1202
23Гонконг1203
26Сербия1124
26Австрия1124
28Тунис1102
28Норвегия1102
30Эстония1012
30Узбекистан1012
30Ирландия1012
33Иран1001
33Таиланд1001
33Эквадор1001
33Филиппины1001
33Бермудские острова1001
33Словакия1001
33Фиджи1001
33Латвия1001
33Греция1001
42Испания0213
43Монголия0123
43Индонезия0123
45Бельгия0112
45Дания0112
47Болгария0101
47Индия0101
47Колумбия0101
47Туркмения0101
47Иордания0101
47Северная Македония0101
47Польша0101
47Венесуэла0101
55Украина0044
56Казахстан0033
57Турция0022
57Египет0022
57Мексика0022
60Аргентина0011
60Израиль0011
60Кувейт0011
60Кот-д'Ивуар0011
60Куба0011
60Финляндия0011
60Сан-Марино0011
60Португалия0011

 

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