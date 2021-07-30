Китаец Ван Шунь стал олимпийским чемпионом в плавании на 200 м комплексным стилем

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Китаец Ван Шунь завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 200 м комплексным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Он проплыл дистанцию за 1 минуту 55 секунд. Вторым стал представитель Великобритании Данкан Скотт (+0,28), третьим - швейцарец Жереми Депланш (+1,17).

Ван Шуню 27 лет, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он стал бронзовым призером в данной дисциплине. Также на его счету три бронзовые медали чемпионатов мира.

В медальном зачете лидирует команда Китая, на счету которой 16 золотых, семь серебряных и 10 бронзовых наград. На втором месте идет команда Японии (15-4-6), третью строчку занимает сборная США (14-16-11). Россияне располагаются на четвертой строчке (9-12-9).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.