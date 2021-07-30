Легкоатлеты Акименко и Иванюк признались, что в Токио им не хватает нормальных подушек

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российские прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк, приехав на Игры в Токио, испытывают проблемы со сном, находясь в Олимпийской деревне. Как рассказал Иванюк журналистам, одной из причин недосыпания стали непривычные для них ортопедические подушки с наполнителем.

"Условия в Олимпийской деревне нормальные. Кто-то жалуется на кровати, но это зря. Есть только один "косяк", и, если бы дали перьевую подушку, вообще никаких вопросов не было бы. А тут ортопедические и непривычные для нас, спим, как на кирпиче, да шея со спиной от нее почему-то болит", - сказал Иванюк.

В пятницу Акименко и Иванюк, прыгнув в квалификации на 2,28 метра, сумели пробиться в финал олимпийского турнира, который состоится 1 августа на Олимпийском стадионе в отсутствие зрителей.

"Я бы не сказал, что мы выступали на пустом стадионе. Это похоже на чемпионат России. Все нормально, можно выступать, какая-то поддержка есть, люди есть, которые смотрят. Это как какой-то домашний старт, нет помпезности, гула", - добавил Иванюк.