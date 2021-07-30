Прыгун в высоту Акименко отметил, что не выспался перед стартом из-за шумных соседей

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко не смог нормально выспаться перед выступлением в олимпийской квалификации по причине того, что его соседи по Олимпийской деревне всю ночь бурно отмечали какое-то радостное событие. Об этом Акименко сообщил журналистам.

В пятницу Акименко и еще один российский легкоатлет Илья Иванюк, прыгнув в квалификации на 2,28 метра, сумели пробиться в финал олимпийского турнира, который состоится 1 августа на Олимпийском стадионе в отсутствие зрителей.

"Для нас квалификация сложилась отлично, потому что мы вышли в финал, и это самое главное. Если говорить о проблемах, то мы не выспались. Сегодня ночью спали часа два, было душновато. Видимо, не до конца акклиматизировались, да и отмечавшие что-то соседи помешали", - сказал Акименко.

"Мы в случае успеха шуметь не будем, улетим сразу домой, - продолжил спортсмен. - Я думаю, что в финале нужно показать свои самые красивые прыжки, и этого будет вполне достаточно".

Иванюк, в свою очередь отметил, что сейчас затрудняется назвать фаворита в мужских прыжках в высоту. "Финал Олимпиады, мне кажется, будет очень непредсказуемым, поэтому по результатам квалификации делать какие-то выводы точно не стоит", - сказал Иванюк, выигравший на последнем чемпионате мира бронзовую награду.