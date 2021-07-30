Рылов заявил, что два олимпийских золота не делают его лучшим в мире пловцом на спине

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский спортсмен Евгений Рылов после завоевания второго золота Олимпийских игр в Токио не считает себя лучшим пловцом на планете, так как он не побил мировой рекорд. Об этом он рассказал журналистам после победы на дистанции 200 м на спине.

Ранее Рылов финишировал первым на дистанции 100 метров на спине и стал серебряным призером в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

"Пока лучший в мире - Аарон Пирсол, это все, что я могу сказать, - ответил Рылов на вопрос, считает ли он себя лучшим на планете. - Выпендриваться и говорить, что мог лучше, наверное, будет лишним. Мог ли я это сделать, уже другой вопрос. Участие в эстафете сказалось, потому что пришлось плыть две дистанции подряд и два раза пришлось полностью выкладываться".

"Сегодня в конце не хватило. После последнего поворота резко вырубило, после нырка погрузился под воду и только после 25 метров обеими руками я сумел вылезти на ватерлинию, чтобы начать двигаться", - отметил он.

Рылов победил с результатом 1 минута 53,27 секунды. Рекорд Пирсола равен 1.51,92. "Время относительно слабое. Да, относительно гидрокостюмов оно хорошее, но это уже рабочее для меня время, которое я показываю с 2017 года", - заметил он.